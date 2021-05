Il principe William: "Scozia luce e ombra perché qui ho saputo di aver perso mia madre ma ho anche conosciuto mia moglie"

"Ero a Balmoral quando mi è stato detto che mia madre era morta. Ancora sotto shock, ho trovato rifugio facendo servizio nella parrocchia di Crathie Kirk quella stessa mattina e, negli oscuri giorni di dolore che sono seguiti, ho trovato conforto nella campagna scozzese e negli spazi all'aperto". A parlare, durante il discorso di apertura all'Assemblea generale della Chiesa di Scozia, è il principe William . Le sue dichiarazioni su come ha affrontato il dolore per la perdita della madre arrivano poco dopo le rivelazioni del fratello Harry, che ha detto di aver bevuto per non pensare alla morte di Diana . Ma in Scozia, William conserva anche i ricordi più belli, come l'incontro, 20 anni fa, con la moglie Kate.

Ricordi tristi e felici - Il principe William ha detto che in Scozia ha collezionato i ricordi più tristi e felici della sua vita. Tristi, appunto, perché si trovava a Balmoral quando ha saputo della morte della madre, nel 1997. Felice poiché 20 anni fa, all'Università di St Andrews, ha incontrato la moglie Kate Middleton. Un ricordo che il principe descrive come "gioioso". "Di conseguenza - aggiunge -, il legame con la Scozia sarà sempre profondo, è incredibilmente importante per me e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".

La rivelazione di Harry - Proprio di recente, in un'altra intervista shock a Oprah Winfrey, "The Me You Can't See", il principe Harry ha raccontato che dopo la morte della madre: ”bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere il dolore". E accusato la famiglia reale di silenzio e totale abbandono.