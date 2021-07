Euro 2020, non solo i Duchi di Cambridge: ecco tutti i vip a Wembley per Italia-Inghilterra 

Lo stadio di Wembley era gremito di persone per la finale di Euro 2020 che ha visto contrapporsi Italia e Inghilterra. Tra i tantissimi tifosi, non mancavano alcuni volti noti, da William e Kate Middleton insieme al loro primogenito George fino a David Beckham e Tom Cruise .

Durante la partita, il principino George è stato protagonista di un suo personale show parallelo. Le sue risate insieme a mamma e papà in occasione del goal degli inglesi e la sua delusione per la sconfitta finale non sono passate inosservate a telecamere e flash. Sugli spalti tra i sostenitori dei Leoni c'erano anche il premier britannico Boris Johnson con la moglie Carrie Symonds. Non ha perso l'appuntamento nemmeno David Backham, vecchia gloria del calcio inglese, che si è scambiato pugnetti di esultanza con Tom Cruise. Seduta poche sedie più in là, Kate Moss ha seguito con attenzione il match.

Anche gli Azzurri hanno avuto la loro quota di tifosi vip. Primo tra tutti Sergio Mattarella, che si è lasciato andare a un grido di gioia liberatoria al goal di Leonardo Bonucci. C'era anche Matteo Berrettini, reduce lo stesso pomeriggio dalla sconfitta a Wimbledon contro Djokovic, che si è tirato su il morale festeggiando la vittoria del calcio tricolore.

