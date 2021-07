Euro 2020, ecco da dove guarderanno la finale le vecchie glorie azzurre

Leggi Anche Italia in campo, vip pronti a scatenarsi anche col bikini tricolore

Niente scarpini per Alessandro Matri, tuttalpiù un paio di infradito. A Formentera con Federica Nargi e le loro figlie Sofia e Beatrice è pronto a tifare per gli azzurri. In vacanza, ma a Ibiza, c'è anche Pirlo insieme ai suoi due gemelli. Posta le immagini dalla spiaggia e si lancia in dediche d'amore: non solo sul campo, anche come papà è un vero campione. Francesco Totti è in Sardegna tra tuffi e giri in barca con Ilary Blasi, ma di certo non si perderà lo spettacolo. Alberto Aquilani è a Napoli dove ha festeggiato il compleanno insieme alle sue figlie, mentre Alex Del Piero promette tifo e sostegno in diretta da New York.

Ferie già terminate per Pippo Inzaghi, che ha da poco ha annunciato la dolce attesa della sua compagna. Per lui è già tempo di tornare al lavoro e si godrà l'ultima partita di Euro 2020 dal ritiro a Boario con il Brescia. Chi potrà godersi la finale da un punto di vista privilegiato sono Luca Toni e Claudio Marchisio in veste di opinionisti, ma soprattutto Gianluca Vialli e Daniele De Rossi seduti in panchina in qualità di accompagnatori della Nazionale.