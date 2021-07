Italia in campo, vip pronti a scatenarsi anche col bikini tricolore

C’è chi sfodera le curve come Claudia Romani e chi tira fuori la maglietta azzurra come tante mogli di calciatori impegnati negli Europei. La modella già dalla scorsa settimana augurava una buona partita ai calciatori italiani mettendo in mostra le sue rotondità “fortunate”. La Ruta ha sfoggiato il bikini tricolore e la Isoardi la t-shirt dell’Italia. Fedez e Ferragni qualche giorno fa per la partita avevano organizzato una cena a tema, al mare, con il piccolo Leone impegnato a sventolare la bandierina. Ora si replica con nuovi gruppi d’amici pronti a mettersi tutti davanti alla tv per agitarsi a più non posso. E chissà come sarà divisa tra Italia e Spagna l’influencer nostrana Alice Campello, nonché moglie di Alvaro Morata: per lei, comunque andrà, sarà una festa. Sfoglia la gallery e guarda chi è già pronto alla sfida…

Curve d’Italia, ecco le mogli e fidanzate dei calciatori azzurri Tgcom24 1 di 17 BENEDETTA QUAGLI Instagram 2 di 17 CAMILLA BRESCIANI Instagram 3 di 17 DEBORA ROMANO Instagram 4 di 17 FEDERICA SCHIEVENIN Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 FRANCESCA FANTUZZI Instagram 7 di 17 GIORGIA DURO Instagram 8 di 17 JESSICA AIDI Instagram 9 di 17 JESSICA MELENA Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 MARTINA MACCARI Instagram 12 di 17 MIRIAM SETTE Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 THESSA LACOVICH Instagram 15 di 17 VERONICA MARTINELLI Instagram 16 di 17 VERONICA CIARDI Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tifo incontenibile, Claudia Romani sostiene gli azzurri... a modo suo IPA 1 di 9 IPA 2 di 9 IPA 3 di 9 IPA 4 di 9 IPA 5 di 9 IPA 6 di 9 IPA 7 di 9 IPA 8 di 9 IPA 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

