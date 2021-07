Euro 2020, gli Azzurri trionfano: i vip esultano sui social

La vittoria a Euro 2020 della Nazionale di calcio italiana contro quella inglese ha scatenato l'esultanza di milioni di tifosi tricolore. E se da Milano a Palermo, passando per Firenze, Roma e Napoli, impazza la gioia per strada, anche sui social c'è chi si scatena. Anche i vip si uniscono ai cori da stadio virtuali, da Elisabetta Gregoraci che sventola la bandiera ad Alessia Marcuzzi che condivide il video della premiazione.

Leggi Anche Euro 2020, ecco da dove guarderanno la finale le vecchie glorie azzurre

Ci sono sportivi, influencer, attori, showgirl, giornaliste e cantanti tra i vip che hanno condiviso su Instagram la loro gioia per la vittoria degli Azzurri. Martina Colombari in barca si avvolge nella bandiera tricolore, Fedez e Chiara Ferragni esultano in salotto, Elisa Toffoli si lascia andare all'esplosione più incontenibile. E poi Diletta Leotta e Can Yaman, entrambi con il tricolore disegnato sul viso, Emma Marrone che posa in intimo, Naike Rivelli che mostra il lato B e Belen Rodriguez che celebra la vittoria a poche ore dalla nascita della sua Luna Marì. Anche star internazionali, come Afef Jnifen, Eva Herzigova e Carla Bruni si complimentano con i ragazzi di Roberto Mancini.

Leggi Anche Italia in campo, vip pronti a scatenarsi anche col bikini tricolore

"Perché essere italiani è stupendo, ma oggi un po’ di più. Perché essere tua figlia e condividere con te i tuoi successi, giorno dopo giorno, è bellissimo, ed oggi lo è ancora di più. Sono fiera di Te! Stanchi, sfocati e tanto felici", ha scritto Camilla Mancini a suo padre, il mister che ha portato gli azzurri sul tetto d'Europa. E la ex Miss Italia Rachele Risaliti ha dedicato un pensiero speciale al suo compagno Gaetano Castrovilli, tra i protagonisti del torneo: "Sempre e per sempre ti sosterrò, io e te sappiamo tutto, non devo aggiungere altro, non mollare mai è solo l’inizio di un grande percorso. Amore mio sono orgogliosa di te. Complimenti". Guardali tutti nella gallery...

Potrebbe interessarti anche: