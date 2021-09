Gran gala per il debutto mondiale dell'ultimo 007 di Daniel Craig

La prima di "No Time to Die" diventa una festa per Daniel Craig IPA 1 di 22 IPA 2 di 22 IPA 3 di 22 IPA 4 di 22 IPA 5 di 22 IPA 6 di 22 IPA 7 di 22 IPA 8 di 22 IPA 9 di 22 IPA 10 di 22 IPA 11 di 22 IPA 12 di 22 IPA 13 di 22 IPA 14 di 22 IPA 15 di 22 IPA 16 di 22 IPA 17 di 22 IPA 18 di 22 IPA 19 di 22 IPA 20 di 22 IPA 21 di 22 IPA 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non poteva che essere una festa la prima mondiale di "No Time to Die". Un gran gala che si è svolto nella prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, luogo ideale per presentare il 25esimo episodio della saga di 007 e che ha celebrato Daniel Craig e il suo addio al personaggio. James Bond è tornato e con lui anche la voglia di andare al cinema dopo la pandemia.