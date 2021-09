Kate e William tra birra, tiri al pallone e incontri ravvicinati con ragni e serpenti

Si sono presi delle lunghe vacanze estive, restando per oltre 60 giorni lontani dai riflettori. Ora che sono tornati al lavoro però il principe William e Kate Middleton sono ben decisi a recuperare il tempo perso, infilando un'apparizione pubblica dietro l'altra. Hanno brillato sul red carpet dell'ultimo 007 in anteprima a Londra e poche ore dopo eccoli in Irlanda del Nord in visita alla Magee University di Londonderry, impeccabili nei look e pronti a divertirsi.

Kate e William non esitano a mettersi in gioco. In visita al campus universitario non disdegnano un bicchiere di birra, poi si dividono tra tiri al pallone e incontri ravvicinati con ragni e serpenti. "Apparizione a sorpresa della tarantola Charlotte", scrivono sui social postando uno scatto della Duchessa con il ragno in mano. Il nome dell'animaletto è un omaggio alla secondogenita della coppia, grande appassionata di aracnidi.

Se per la visita formale William e Kate sono impeccabili, lei in tailleur viola e lui in abito blu, non esitano a mettersi comodi per dedicarsi agli sport. Il principe sfida Haakon Di Norvegia con il pallone da rugby, poi sui social lancia il sondaggio contro la moglie: "Chi ha la tecnica migliore?" chiedono ai follower il Duca e la Duchessa di Cambridge in scherzosa competizione. Il voto popolare premia la Middleton, ma a trionfare anche stavolta è la loro simpatia.

