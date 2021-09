Il gossip attribuiva la sua lunga assenza dalle scene pubbliche (oltre 60 giorni) a una presunta gravidanza da nascondere, ma l'esperto reale aveva avvertito: "Se Kate Middleton non partecipa ad eventi, è solo perché è in vacanza". E infatti, con l'estate che si appresta a finire, la Duchessa è tornata al lavoro e all'incontro con i militari impegnati nelle missioni umanitarie in Afghanistan ha sfoggiato la sua solita silhouette asciutta, altro che pancione!

Kate ha fatto visita alla base RAF di Brize Norton, la più grande stazione della Royal Air Force, nell’Oxfordshire. Ha incontrato e ringraziato tutti i protagonisti dell’Operazione Pitting, che ha portato via da Kabul oltre 15mila persone tra cui un vecchio amico di William, insieme alla sua famiglia. Arrivata in elicottero, la Middleton ha chiacchierato con alcuni membri delle squadre militari.

Negli scorsi giorni Kate era stata paparazzata in cartoleria insieme ai figli George e Charlotte ad acquistare il materiale per la scuola. COn indosso un vestitino a fiori, era apparsa in forma come al solito e senza nemmeno un accenno di pancino. La ripresa del lavoro e il look che evidenzia la sua pancia piatta mettono definitivamente a tacere le voci: niente royal baby numero 4... almeno per ora.

