Meghan Markle ama l'Italia: "Faccio un ragù alla bolognese buonissimo"

"Faccio un ragù alla bolognese buonissimo", ha raccontato la Duchessa di Sussex alla rivista, svelando le sue passioni segrete. Lei e il principer Harry amano molto la cucina italiana e spesso in California scelgono ristoranti tricolori per le loro cenette romantiche.

Le passioni di Meghan Markle

Intervistata da Variety, Meghan Markle ha svelato alcune sue passioni, dallo Scarabeo alle commedie romantiche (la sua preferita è "Harry ti presento Sally"). Dopo aver messo a letto Archie e Lilibet non rinuncia a una partita a Wordle e a qualche minuto su Duolingo (un'app per imparare le lingue straniere). Cucinare le piace molto, e il ragù è una delle sue pietanze meglio riuscite. In passato aveva confessato alla rivista Delish che il suo piatto preferito sono gli spaghetti con una sua versione light del sugo di zucchine alla bolognese (ma senza carne e senza Parmigiano).

Cuoca provetta

La sua passione per la cucina, Meghan Markle l'aveva resa nota da tempo. Per festeggiare il suo fidanzamento col principe Harry, aveva preparato il pollo arrosto di Ina Garten, famosissima autrice americana di libri per cucina. Ha rivelato di essere lei a cucinare di solito per la famiglia, e anche per la festa per il primo compleanno di Archie, a bordo piscina nel giardino di Montecito, si è occupata personalmente del buffet a base di ingredienti salutari. E' stata anche madrina e promotrice di "Together: Our Community Cookbook", un libro di ricette multietniche pubblicato a scopo benefico, che mette insieme piatti e storie di vita delle donne coinvolte nell’incendio della Grenfell Tower di Londra.

La dieta di Meghan

In gioventù Meghan Markle mangiava prevalentemente Mac&cheese e patatine fritte. Con gli anni ha preso consapevolezza dell'importanza di una corretta alimentazione e ormai da tempo segue una dieta flexitariana. Si tratta di un'alimentazione prevalentemente vegetariana, in cui è previsto un consumo occasionale di carne, pesce, latte e uova. Un regime che l'avrebbe aiutata a rimettersi in forma dopo le gravidanze. Sport e cibo sano sono cose a cui non rinuncia: un bel piatto di ragù è il giusto strappo alla regola.