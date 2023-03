Lilibet Diana è stata battezzata, Re Carlo: è principessa

Per la secondogenita del principe Harry e Meghan Markle la cerimonia a Montecito in California il 3 marzo

Lo hanno reso noto i duchi di Sussex che hanno usato per la prima volta per la loro secondogenita l’appellativo di “principessa”. Le leggi lo consentono in quanto nipote di un re, ma soprattutto è stato proprio Carlo III in una conversazione privata con il figlio a concedere il titolo. Pare che la famiglia reale sia stata invitata, ma non si sia presentata.

La prima volta della “principessa Lilibet Diana” Un portavoce dei Sussex per la prima volta l’8 marzo ha definito la secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle “principessa Lilibet Diana”. E’ stato confermato che la bambina è stata battezzata durante una cerimonia privata che si è tenuta nella villa di Montecito in California il 3 marzo.

Il titolo in automatico da quando il nonno è diventato Re "Lilibet Diana Mountbatten-Windsor", come si legge sul suo certificato di nascita in California, è chiamata dai genitori “Lili”. Il principe Harry e Meghan Markle non hanno voluto negare ai figli la possibilità di utilizzare l’appellativo principesco ma hanno fatto sapere che vogliono che siano Lilibet e Archie a stabilire, quando saranno grandi, se usare o meno il titolo. Quindi, spetterà a Lilibet decidere se definirsi “princess”. Intanto, da quando il nonno è salito al trono, i figli del secondogenito di Re Carlo sono diventati principe e principessa automaticamente, come prevede una regola stabilita da re Giorgio V nel 1917.

Il certificato di battesimo di Lilibet Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto sapere che Lilibet è stata battezzata dall’arcivescovo di Los Angeles, il reverendo John Taylor. Il sacramento che si è celebrato negli Stati Uniti nella Chiesa episcopale è valido a tutti gli effetti anche nel Regno Unito. La mamma della principessina è stata battezzata e confermata nella chiesa d’Inghilterra nel 2018 prima delle nozze reali.

La festa a Montecito in California Il party per il battesimo di Lilibet si è svolto nella villa del principe Harry e Meghan Markle a Montecito in California. Alla festa erano presenti 20-30 invitati, tra cui la nonna Doria Ragland e il padrino della principessina, il regista miliardario Tyler Perry. Pare che la colonna sonora della giornata sia stata la playlist dei brani del ricevimento di nozze dei Sussex. Un coro gospel avrebbe intonato “Oh Happy Day” e “This Little Light of Mine”. Anche la famiglia reale – Re Carlo, il principe William, la regina Camilla e Kate Middleton – pare siano stati invitati, ma non hanno partecipato.

C’era un piano di re Carlo per far divorziare i Sussex Il principe Harry e Meghan Markle sono stati sfrattati da Frogmore Cottage. Quando saranno in Inghilterra con Archie e Lilibet però potranno utilizzare la suite di Buckingham Palace. Lo ha stabilito Re Carlo all’indomani della pubblicazione dell’autobiografia “Spare” che prende di mira la famiglia reale. La decisione del sovrano di “scacciare” i Sussex dalla dimora si aggiunge a un altro piano reale, secondo il quale il padre di Harry e William volesse far divorziare il secondogenito da Meghan Markle. Pare che fosse già pronta una buonuscita da 50 milioni di sterline per l’attrice americana.

Arriva un terzo figlio per Harry e Meghan? Se fosse confermato, sarebbe una bomba per i gossip reali. Il principe Harry e Meghan Markle in attesa del loro terzo figlio, dopo Archie e Lilibet Diana? L’indiscrezione lanciata dal settimanale “Diva e donna” riguarderebbe principalmente le forme nascoste della duchessa che da tempo non si fa vedere in pubblico e quando appare nasconde il fisico sotto i cappotti. Se all’incoronazione di Re Carlo si presentasse con il pancione sarebbe certo un bel colpo di scena!