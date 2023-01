Principe Harry minaccia: “Ho materiale per un altro libro, ho taciuto cose su Carlo e William”

Già le rivelazioni contenute in “Spare” paiono abbastanza imbarazzanti, ma il duca di Sussex in un’intervista esclusiva a The Telegraph fa sapere di aver tagliato la sua autobiografia a metà per risparmiare la sua famiglia: “Ho materiale per un altro libro, ho taciuto molte cose su mio padre Carlo e mio fratello William”. La dichiarazione del secondogenito del Re suona come una minaccia. Nel cassetto ci sono altri motivi per non far dormire sonni tranquilli alla famiglia reale.

Rivelazioni imbarazzanti



Se sono sembrate imbarazzanti le rivelazioni contenute in “Spare” ancora non è stato svelato il peggio. Il principe Harry minaccia di avere altri contenuti che se svelati metterebbero davvero a disagio la famiglia reale. Nel mirino del duca di Sussex ci sono in particolare Re Carlo e il primogenito William. In un’intervista di Byrony Gordon sul Telegraph il secondogenito del sovrano inglese fa sapere che la sua autobiografia inizialmente aveva una lunghezza doppia rispetto a quella finita in libreria. E’ stato Harry a risparmiare altri particolari scottanti, che però potrebbero dar vita a un secondo volume, ancora più sgradevole del primo per Buckingham Palace. La parte eliminata in particolare riguarderebbe i rapporti del principe con il padre e il fratello, dopo il matrimonio con Meghan Markle.

“Mio padre e mio fratello non mi avrebbero mai perdonato”



Cosa avrebbe potuto dire di così piccante il principe Harry tanto da scatenare le ire dei suoi familiari? Alcune rivelazioni su Carlo e William sarebbero state imperdonabili. “La prima bozza era diversa. Erano 800 pagine e ora sono scese a 400 pagine. Avrebbero potuto essere due libri, mettiamola così. E la parte difficile è stata togliere le cose – ha detto - Ci sono alcune cose che sono successe, specialmente tra me e mio fratello, e in una certa misura tra me e mio padre, che non voglio che il mondo sappia. Perché non credo che mi perdonerebbero mai”. Il secondogenito del Re insomma confessa di essere stato cauto e di non aver oltrepassato la linea di non ritorno. Tre anni fa si è trasferito in America con la duchessa di Sussex, ha rinunciato ai suoi titoli e ha pubblicato un libro che sbeffeggia la Corona. Cos’altro avrà ancora nel cassetto contro i reali? Harry lascia intendere di aver desistito dal rivelare particolari personali, ma nulla esclude che in futuro possa ricorrere al materiale più insidioso e tornare all’attacco. Una bella minaccia per Re Carlo e l’erede al trono William, che per ora mantengono un dignitoso distacco e silenzio che pare ripagarli dell’affetto inglese. Ma chissà se, soprattutto il giovane principe del Galles, riuscirà a mantenere l’aplomb necessario per superare gli scandali.

Perché lo ha fatto?



Il principe Harry nell’intervista dice di aver scritto il libro per far conoscere la la vita reale e cambiare le regole. Il duca di Sussex ha detto che sente che la missione della sua vita è salvare la monarchia e le persone al suo interno. Lo ha fatto per cambiare anche il destino di Charlotte e Louis che come lui sarebbero le “ruote di scorta” del primogenito George. Tanto è convinto della sua buona intenzione che Harry ha detto di augurarsi di potersi riconciliare con la sua famiglia. Rivorrebbe indietro il padre e il fratello, ma ci riuscirà?