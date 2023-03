Media Gb: "Harry e Meghan invitati all'incoronazione di Carlo" | La coppia deve decidere se andare alla cerimonia

L'indiscrezione, che metterebbe la parola fine a decine di retroscena, è del Sunday Times. Secondo un portavoce della coppia citato dal quotidiano britannico, il principe Harry "ha recentemente ricevuto una e-mail dall'ufficio di Sua Maestà sull'incoronazione" del 74enne Charles, in programma il 6 maggio . Il portavoce, però, non ha confermato la presenza della coppia più discussa degli ultimi anni: "Una decisione immediata sulla presenza del Duca e della Duchessa non sarà comunicata da parte nostra in questa fase ".





Il ritorno dei "Sussex" nel Regno Unito per assistere all'incoronazione è stato oggetto di molte speculazioni sui media britannici negli ultimi mesi, dopo i virulenti attacchi della coppia alla famiglia reale. Dopo un documentario andato in onda su Netflix a dicembre, Harry, 38 anni, ha pubblicato il suo controverso libro di memorie "The Spare" all'inizio di gennaio, in cui racconta la sua adolescenza dominata dalla droga e dall'alcol e descrive in dettaglio la rottura della sua relazione con suo padre. Il re Carlo III e suo fratello William.

L'incoronazione di Re Carlo sarà una cerimonia moderna - Una cerimonia moderna, che rifletta una monarchia moderna. A due mesi dalla solenne cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, le indiscrezioni e i primi dettagli non si fanno attendere. Il 6 maggio, a 74 anni, il figlio della regina Elisabetta riceverà la corona. E dal protocollo cadrà qualche fronzolo.

