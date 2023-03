Meghan Markle e il principe Harry “sfrattati” da re Carlo

Harry e Meghan sono in Inghilterra e la duchessa di Sussex è apparsa alla Bridgewater Hall di Manchester per il suo primo discorso dopo la Megxit nel 2020. Si è presentata raggiante in tailleur rosso mano nella mano con il marito. Secondo gli esperti ha parlato solo di se stessa, menzionandosi ben 54 volte in soli sette minuti. Ha raccontato del principe Harry e dell'impatto "che cambia la vita" del diventare madre di Archie e ha detto all'evento che è stato "molto bello essere di nuovo nel Regno Unito". Nel discorso sull'uguaglianza di genere ha ricevuto sia un caloroso benvenuto sia una valanga di fischi. Un manifestante ha tenuto un cartello in cui appellava Harry e Meghan "falsi reali" fuori dal vertice di “One Young World”. Una donna ha accusato Meghan di essere una “bugiarda e un'ipocrita”: “E’ una finta umanitaria e una finta femminista", ha detto tra la folla.