Harry e Meghan, ristrutturazione milionaria a carico dei contribuenti: sudditi infuriati

Per accogliere la coppia di Duchi, Frogmore Cottage ha subito un intervento sostanziale. I cinque appartamenti di cui era costituito sono stati eliminati per creare un'unica, enorme, casa. Sono stati realizzati nuovi bagni e cambiati soffitti e pavimenti. Quello della cucina, in particolare, sarebbe "galleggiante", per proteggere quello antico rimasto sotto. Voci di corridoio vogliono anche la realizzazione di una zona per lo yoga e di uno spazio dedicato a mamma e figlio. Tutto questo, senza contare gli interventi paesaggistici e la manutenzione del parco.



I sudditi della regina lamentano anche le spese folli della Markle per i gioielli importanti che le piace sfoggiare e per i capi costosi che indossa ad ogni uscita pubblica, a differenza della cognata Kate che spesso sceglie e ricicla abiti low cost. Anche il baby-shower newyorkese da 350mila sterline ha fatto storcere il naso a molti. Ma almeno quello, va detto, Meghan l'ha pagato di tasca propria.