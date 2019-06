Gb, Harry e Meghan lasciano la fondazione di Kate e William

LEGGI ANCHE: KATE PERFETTA AL ROYAL ASCOT, MEGHAN GRANDE ASSENTE



A quanto pare, la decisione sarebbe stata presa dai duchi di Sussex, che vorrebbero avere più libertà d'azione e per questo motivo hanno in mente di dare il via a una propria fondazione autonoma. Dal canto loro, William e Kate avrebbero dato il loro benestare al "divorzio" da Harry e Meghan, precisando che "continueranno a lavorare insieme in futuro" in iniziative come la campagna 'Head Together' per la salute mentale. Anche se la decisione è stata motivata da Harry e Meghan come una risposta all'esigenza di "regolare meglio" l’efficacia delle loro attività caritative, il loro passo non fa che alimentare il fuoco dei pettegolezzi che vorrebbero le due coppie ormai ai ferri corti.