Il principe William e Kate Middleton traslocano, dal centro di Londra al cottage di Windsor: ecco le foto

La decisione di spostare la scuola dei bambini è stata annunciata lunedì da Kensington Palace in un comunicato. Finora George e Charlotte frequentavano una scuola a sud di Londra, Louis invece comincerà settembre il suo primo anno a tempo pieno. Da qui la scelta dei duchi di Cambridge di trasferirsi nel tentativo di dare ai loro figli una vita familiare il più "normale" normale possibile, come ha riferito una fonte reale alla CNN.

Il principe William, Kate e i ragazzi vivranno ad Adelaide Cottage, una casa relativamente più piccola e modesta della loro abitazione londinese, con "solo" quattro camere da letto.

Leggi Anche Il principe William e Kate Middleton traslocano, ecco la casa perfetta a 10 minuti a piedi dalla Regina

Leggi Anche Estate al lavoro per il principe George: ecco come si guadagnerà la paghetta

Il trasferimento avvicinerà la famiglia sia alla regina Elisabetta II, che risiede nel Castello di Windsor da quando è iniziata la pandemia di coronavirus, sia alla famiglia di Kate, che vive nella stessa contea.L'attuale residenza dei Cambridge, Kensington Palace, stando sempre alla fonte reale, rimarrà tuttavia la residenza principale della famiglia.

E sui media britannici sono già cominciate le polemiche. Sotto i riflettori, in un momento di crisi economica come quello attuale, con il costo della vita alle stelle, sono le numerose proprietà abitative dei duchi di Cambridge. Oltre a Kensington Palace infatti, che rimane la base di lavoro ufficiale della famiglia reale e al cottage di Windsor, dove stanno per trasferirsi, William e Kate hanno anche la loro villa di campagna con 10 camere da letto a Norfolk e un cottage per le vacanze in Scozia.

Il principe William e Kate Middleton in Scozia dove tutto è cominciato Tgcom24 1 di 27 IPA 2 di 27 IPA 3 di 27 IPA 4 di 27 IPA 5 di 27 IPA 6 di 27 IPA 7 di 27 IPA 8 di 27 IPA 9 di 27 IPA 10 di 27 IPA 11 di 27 IPA 12 di 27 IPA 13 di 27 IPA 14 di 27 IPA 15 di 27 IPA 16 di 27 IPA 17 di 27 IPA 18 di 27 IPA 19 di 27 IPA 20 di 27 IPA 21 di 27 IPA 22 di 27 IPA 23 di 27 IPA 24 di 27 IPA 25 di 27 IPA 26 di 27 IPA 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Il principe William e Kate Middleton nel primo ritratto ufficiale insieme

Dopotutto, scrivono alcuni tabloid inglesi, non è passato molto tempo da quando la loro grande casa di Kensington Palace è stata ampiamente rinnovata per 4,5 milioni di sterline dei contribuenti. Di fronte alle critiche dell'epoca, il portavoce reale aveva difeso questa ingente spesa descrivendo l'appartamento come la loro "unica e unica residenza ufficiale" e dove avrebbero vissuto per "molti anni venire'.