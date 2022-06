Il principe William e Kate Middleton nel primo ritratto ufficiale insieme

Leggi Anche Il principe William spegne 40 candeline, la festa sarà doppia

Rilassati e mano nella mano, ma allo stesso tempo solenni. L'artista li ha ritratti così, in maniera molto realistica, con Kate vestita in un bellissimo e sontuoso abito verde smeraldo e William in completo blu e cravatta azzurra che si stagliano su uno sfondo neutro. "Essendo il loro primo ritratto insieme, in particolar modo ora che sono duchi di Cambridge, desideravo che rimandassero un’immagine di grande equilibrio tra il loro ruolo pubblico e la loro vita privata" ha spiegato Coreth.

I Duchi di Cambridge hanno partecipato alla cerimonia di svelamento dell'opera d'arte. Hanno ammirato con stupore e divertimento il dipinto che conferisce loro un'aura di eternità. Destinati a salire sul trono d'Inghilterra, appaiono per la prima volta dipinti su tela come i loro predecessori. William era già stato ritratto nel 2010 insieme al fratello Harry da Nicky Phillips, e poi nel 2014 da solo, da Dan Llywelyn Hall. Per Kate si tratta della prima volta... ma di certo non l'ultima.