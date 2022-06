William e Kate nella nuova casa: solo 4 stanze da letto e niente domestici fissi

Queste le richieste dei duchi di Cambridge che si stanno per trasferire nell’Adelaide Cottage a Windsor. Solo quattro camere da letto, niente personale convivente ma staranno a 10 minuti a piedi da Elisabetta.

Kate e William vogliono rivoluzionare l’immagine reale e puntano sulla “normalità”. Non cercano dimore sfarzose per i loro bambini, ma la comodità di un cottage a misura di famiglia, situato a pochi passi dalla Cappella di San Giorgio e dal Castello di Windsor nel Berkshire. I figli della coppia, George, 8 anni, Charlotte, 7, e Louis, 4, dovrebbero iniziare a frequentare le scuole locali a settembre.

I Cambridge saranno a pochi minuti dalla Regina Elisabetta, che ha bisogno di circondarsi di persone care perché sempre più spesso è sola con il suo staff. La presenza di William e dei bisnipoti sarà sicuramente gradita alla Sovrana, che ha 96 anni e negli ultimi tempi ha sofferto di problemi di mobilità.



Sempre tesi invece i rapporti con l’altro nipote, Harry. Pare che i colloqui tra la regina e il duca di Sussex durante il Giubileo di Platino si siano ridotti a una conversazione di 15 minuti e che il fratello di William indispettito per la posizione secondaria riservatagli durante i festeggiamenti si sia convinto a lasciare Londra in anticipo. In America è tornato alla sua quotidianità e alle sue gare di polo (pare sia pure caduto da cavallo).