I principini, che smorfie al Giubileo! I Cambridge pubblicano le foto più belle

Resterà nella storia la grazia e l’eleganza di Kate Middleton, che ha sfoderato un outfit e un’acconciatura dietro l’altra, tutti perfettamente di classe come è nel suo stile. Ma anche le sue maniere garbate e raffinate di intrattenere i bimbi monelli alle prese con smorfie e boccacce. Louis è stato il protagonista indiscusso, la vera star del balcone, in grado di far sorridere pure la Regina Elisabetta durante la parata militare e di distrarre il principe Carlo, costretto a dondolare il nipote sulle gambe per farlo stare buono.

E che dire delle buone maniere di George? Il primogenito di William e Kate, impeccabile con la sua giacca e cravatta, ha sfoggiato i modi da vero principe. E la sorellina Charlotte è apparsa deliziosa con i suoi abitini romantici e dolcissimi. Le loro faccette buffe e spiritose sono state immortalate dai flash e hanno fatto il giro del mondo facendo apparire la monarchia inglese adorabile. Sfoglia la gallery e non perderti nemmeno una smorfia dei principini di Cambridge…