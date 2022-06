Il principe William spegne 40 candeline, la festa sarà doppia

Il primogenito del principe Carlo e di Diana Spencer spegne le candeline e i riflettori sono tutti accesi su di lui. Una fonte reale ha confermato che i duchi di Cambridge hanno appena ricevuto il via libera per organizzare un grande party per i loro “storici compleanni”. Forse ci sarà anche la Regina Elisabetta.

Guendalina Tavassi in festa per i 18 anni della figlia Gaia

Michelle Hunziker in vacanza alle Eolie tra foto in bikini e selfie col parroco

Leggi Anche Giubileo della Regina, i principini si divertono a fare muffin con mamma Kate Middleton

Kate Middleton ha spento 40 candeline a gennaio, ma a causa delle restrizioni dovute al Covid ha festeggiato nella campagna di Norfolk circondata dai familiari nella tenuta di Anmer Hall. Non voleva nulla di appariscente, vista la situazione pandemica, ma aveva promesso una festa in grande stile in tempi migliori.



Ora anche William brinderà tra le mura di casa con la moglie Kate e i figli George, Charlotte e Louis (non sventolerà nemmeno la bandiera sugli edifici governativi come invece è previsto per il compleanno della Regina Elisabetta e di suo figlio il principe di Galles designato al trono), ma entro la fine dell’estate ci sarà un bel party in cui poter alzare i calici insieme alla Middleton circondati da tanti ospiti.