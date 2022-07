Estate al lavoro per il principe George: ecco come si guadagnerà la paghetta

Per questo per l'estate i Duchi di Cambridge hanno deciso di responsabilizzare il loro primogenito e di fargli capire cosa significa guadagnarsi la paghetta. Così il piccolo George , 9 anni, non passerà le vacanze con le mani in mano, ma i genitori gli hanno affidato un piccolo lavoro. Ovviamente il compito pensato per lui sarà adeguato alla sua età: il bambino si occuperà degli animali di Anmer Hall e darà loro da mangiare.

Un'attività alla sua portata, ma allo stesso tempo impegnativa ed educativa per il piccolo George che sicuramente potrà contare sul sostegno dei fratelli Charlotte e Louis. A lui che un giorno sarà Re toccano le responsabilità e i genitori lo vogliono preparare per tempo al futuro. In linea con la loro idea di una monarchia meno polverosa e distaccata dalle questioni quotidiane, Kate e William hanno scelto di affidargli una semplice occupazione estiva che gli insegni il significato del lavoro.

Per George sarà sicuramente un piacere. Gli animali sono la sua passione e già durante il lockdown del 2020 aveva organizzato una vendita di dolci per raccogliere fondi per aiutare la fauna della savana. Nelle prossime settimane invece si occuperà delle bestie della fattoria, alzandosi presto la mattina e dando una mano nelle stalle della loro residenza della campagna del Norfolk. Un'estate sicuramente diversa da quella che si potrebbe immaginare per un futuro Re.

