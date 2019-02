Meghan Markle ha scelto New York per il "baby shower"

Meghan Markle snobba la Gran Bretagna per New York. La duchessa del Sussex è volata negli Stati Uniti per il suo 'baby shower', il tradizionale festeggiamento con cui si accoglie la futura nascita di un bambino e i genitori ricevono una "pioggia" di regali dagli invitati che saranno utili per il bimbo (o la bimba). L'evento, come scrive il New York Post, si terrà in un albergo à la page nell'Upper East Side. Sempre secondo le indiscrezioni, della festa si occuperà la migliore amica e stylist di Meghan, Jessica Mulroney, che si trova nella Grande Mela per le sfilate di moda.