Gli Invictus Games si chiudono a Vancouver con il principe Harry che arriva alle lacrime. Quando al principe è stato detto di aver cambiato la vita di così tante persone, il duca non trattiene l’emozione durante una cerimonia carica di sentimenti. Harry si è visibilmente commosso quando il premier canadese Justin Trudeau ha parlato dell'impatto che il duca di Sussex ha avuto su così tanti veterani militari feriti e sulle loro famiglie con il suo lavoro e la sua dedizione. Il secondogenito di Re Carlo ha abbassato lo sguardo a terra per non mettersi a piangere e il pubblico gli ha dedicato una lunga standing ovation. Meghan Markle che non era con lui lo ha guardato da casa in California e ha postato una storia social in cui ha scritto: "Sono così orgogliosa di te".