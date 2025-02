Visto che Harry è rimasto in Canada per gli Invictus Games e Meghan è tornata in California dai figli, la coppia non sarà insieme nel giorno di San Valentino. I duchi di Sussex però hanno pensato a tutto festeggiando in anticipo la ricorrenza degli innamorati con una cena in compagnia degli amici Michael Bublé e sua moglie Luisana Lopilato. Hanno scelto un ristorante italiano considerato uno dei migliori e più costosi della località sciistica canadese.