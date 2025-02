A volte gli oggetti più piccoli hanno il valore più grande e per un'adolescente la maglietta che ricorda un momento speciale può essere inestimabile. Questo non è sfuggito a Meghan Markle, che piena di gioia ed emozione racconta sui social l'avventura a lieto fine. L'incontro ad Altadena con la 15enne che aveva perso tutto nel rogo le ha fatto venire la voglia di fare concretamente qualcosa. "Quando sono tornate a vedere la loro casa per la prima volta (la ragazza e la madre, ndr), tutto quello che lei cercava era la t-shirt del concerto di Billie Eilish al quale era appena andata e che aveva lasciato nella lavatrice o asciugatrice. Ma ora vedevano che la loro casa e la loro lavatrice e asciugatrice erano cenere, non c'erano più". La Duchessa di Sussex non aveva nessun rapporto diretto con la cantante, ma ha diffuso un messaggio vocale tra i suoi amici e in questo modo è riuscita a raggiungerla e ad avere non solo una montagna di capi di abbigliamento ma anche un disco autografato e una lunch box da dare all'adolescente.