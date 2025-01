Meghan Markle piange la morte del cane e condivide video casalinghi di Archie e Lilibet

"Nel 2015, ho adottato un beagle da un rifugio per cani in Canada. Era stato in un canile in Kentucky e gli avevano dato pochi giorni di vita. L'ho preso in braccio... e me ne sono innamorata" scrive Meghan Markle a corredo del video in cui scorrono le immagini. "Lo chiamavano "little guy" perché era così piccolo e fragile, così l'ho chiamato Guy. Ed era il ragazzo migliore che una ragazza potesse desiderare. Se mi seguivi su Instagram all'epoca, lo vedevi molto, e anche su The Tig (il blog di Meghan, ndr). Era con me a 'Suits', quando mi sono fidanzata (e poi sposata), quando sono diventata mamma... era con me per tutto: la quiete, il caos, la calma, il conforto". In effetti anche il principe Harry e i piccoli Archie e Lilibet erano molto legati all'animale, e nel filmato si vedono mentre giocano con lui e lo portano a spasso.