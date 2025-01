Il profilo social di Meghan Markle era attivo dall'estate 2022 ma era rimasto vuoto e non era chiaro se veramente appartenesse alla Duchessa di Sussex. Con il video che ha inaugurato il 2025 la moglie del principe Harry è uscita allo scoperto salutando i suoi follower che, in poche ora, hanno superato le 640mila unità. Oltre a postare il video in cui corre sulla spiaggia, Meghan ha anche aggiornato la foto profilo: se prima si vedevano solo dei fiori, ora ne ha scelta una in bianco e nero in cui ride gioiosa, con i capelli sciolti sulle spalle e un abito leggero.