Vancouver è stato il luogo ideale per scacciare le voci di crisi e le critiche di Donald Trump su Meghan Markle. Il presidente americano ha detto che non caccerà il principe Harry dagli Usa (come era stato ventilato in passato per la storia della falsa dichiarazione sull’assunzione di droga), ma ha definito la Markle “terribile” per sottolineare che il duca ha già altri problemi che non è il caso di infierire ulteriormente su di lui. In tutta risposta i duchi di Sussex in Canada per gli Invictus Games hanno dimostrato di essere complici e innamorati, alla faccia di Trump!