Non va meglio la situazione in America. Sulle pagine di Vanity Fair c’è un resoconto della vita californiana di Harry e Meghan nella loro villa da sogno a Montecito. Viene analizzato il tentativo dei Sussex di affermarsi come imprenditori e in questo difficile percorso emergono dettagli e commenti da parte di chi ha avuto a che fare con la coppia. A detta di tutti gli intervistati, Harry e Meghan sono molto innamorati e attratti l’uno dall’altra. La stessa passione non vale per i dipendenti. Pare, ad esempio, che la Markle all’inizio si mostrasse calorosa ed entusiasta con chi aveva a che fare con lei. Ma, quando qualcosa andava storto, la duchessa diventava fredda e distaccata nei confronti di chi riteneva responsabile di un fallimento. “Era davvero terribile. Molto doloroso. Perché è come se stesse giocando sempre a dama – non dico nemmeno a scacchi – ma perfettamente consapevole di dove si trovano tutti sulla sua scacchiera. E quando non ci sei, puoi essere dato in pasto ai lupi in qualsiasi momento” è stato il commento di una fonte.