Intercettazioni vip, il principe Harry può portare l'editore del Mail a processo

La giustizia britannica ha respinto la richiesta di non procedere, dando il via libera al duca di Sussex e ad altri vip – tra cui Elton John e Liz Hurley – al processo per presunte gravi intercettazioni illegali.

Tgcom24

Si tratta di una delle numerose cause che il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno intrapreso contro i media dal 2019, accusandoli di aver violato la loro privacy, di aver agito in modo illecito e di aver diffuso notizie false sul duca di Sussex e la sua famiglia. Tra le varie battaglie legali del principe Harry e Meghan c’è proprio quella contro l’Associated Newspapers per varie e presunte condotte illecite. Sette celebrità, tra cui Harry e il cantante Elton John, hanno fatto causa all'ANL per averli forse spiati e intercettati. L'ANL, che nega ogni addebito, ha tentato di far decadere i casi sostenendo che erano stati presentati fuori tempo in un'udienza a marzo alla quale hanno partecipato il duca di Sussex e altri vip. L'Alta Corte ha respinto la richiesta di archiviare il caso prima del processo venerdì, permettendo così a Harry e agli altri di andare avanti con la loro causa.



Una vittoria per il duca di Sussex Harry ha vinto una causa per diffamazione contro l'ANL nel 2020 per un articolo che lo accusava di aver abbandonato i Royal Marines, l'Associated Newspaper si è scusata e aveva pagato un risarcimento. Poi il principe Harry ha avviato un'altra causa nel febbraio 2022, per un articolo del Mail on Sunday che lo accusava di aver ingannato il pubblico su una diversa disputa legale con il governo riguardante la sua protezione da parte della polizia. A marzo, Harry ha chiesto che il caso fosse risolto a suo favore senza dover andare in tribunale, con una decisione prevista a breve.

Leggi Anche Per il principe Harry e Meghan Markle fuga romantica ai Caraibi



Le lettera di Meghan e la guerra con i media Anche Meghan Markle ha ottenuto una vittoria legale sulla privacy contro l'Associated Newspaper nel febbraio 2021 dopo che il giornale Mail on Sunday aveva pubblicato parti di una lettera che aveva inviato a suo padre nel 2018. L'appello dell'editore contro tale decisione è stato rigettato più tardi nel 2021.

Harry in tribunale, il primo della royal family a deporre dopo 130 anni Il principe Harry ha intentato una causa nel settembre 2019 contro Mirror Group Newspapers (MGN), che edita il Daily Mirror e altri giornali, accusandolo di aver intercettato le sue segreterie telefoniche e altre attività illecite di raccolta dati. Il processo è iniziato a maggio, con Harry che reclamava un risarcimento di circa 440.000 sterline (540.000 dollari). A giugno è diventato il primo membro anziano della famiglia reale a deporre in tribunale dopo 130 anni. Il gruppo editoriale ha sostenuto che non ci sono prove che il telefono del duca di Sussex sia stato intercettato e ha detto che avrebbe dovuto pagare solo 500 sterline per un'occasione, ammettendo che a un detective privato era stato chiesto di raccogliere dati in modo illegale. La sentenza del tribunale è prevista nei prossimi mesi.

Leggi Anche Il principe Harry in California ha un team “benessere”

Patto segreto della famiglia contro il principe Harry? Il secondogenito di Re Carlo ha anche fatto causa a News Group Newspapers (NGN), che edita il tabloid Sun. A luglio l'Alta Corte ha stabilito che il principe Harry non poteva fare causa per ipotetica intercettazione telefonica e ha respinto l'argomento del duca di Sussex secondo cui esisteva un patto segreto tra l'editore e i reali senior. Il processo probabilmente inizierà nel gennaio 2025.