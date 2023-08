Principe Harry, cancellato il titolo "Altezza reale" dal sito web della royal family

L'aggiornamento della pagina web è avvenuto solo dopo che venerdì il quotidiano Express ha fatto notare che Harry veniva ancora presentato come "HRH" sul sito. Nello specifico, il titolo era usato per presentare l'impegno di Harry nel sensibilizzare su tematiche quali HIV e Aids. Titolo ora sostituito con "duca di Sussex", lo stesso che il principe usa spesso dopo il suo trasferimento in America.

Non è più membro della famiglia reale

Che Harry non potesse più farsi chiamare "Altezza reale" è cosa nota già da tempo. Dopo l'incontro a Sandrigham tra il secondogenito dei Windsor, la regina Elisabetta, Carlo e William, per discutere degli effetti della sua decisione di abbandonare lo status di royal, Buckingham Palace ha rivelato: "I Sussex non useranno i loro titoli HRH in quanto non sono più membri attivi della famiglia reale". Harry e Meghan hanno accettato la decisione e, sempre più spesso, si sono presentati in pubblico semplicemente con i nomi di battesimo. Ora è tutto ufficiale: quel "nomignolo" è solo un lontano ricordo.