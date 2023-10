Ma è in California che il duca di Sussex sta veramente bene! Il figlio di Re Carlo a Los Angeles può contare su un team di professionisti del benessere che lo mantengono in forma fisicamente e mentalmente occupandosi della sua salute: dall’allenamento cerebrale alla fisioterapia per il mal di schiena.

Dicono che il principe Harry stia cercando casa in Inghilterra per dividersi tra il Regno Unito e l’America dove vive stabilmente con Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet.

Ecco il team di medici di Harry La moglie del principe Harry ha cercato di introdurre il duca di Sussex nel mondo del benessere americano, facendogli scoprire rimedi sanitari alternativi come i cerotti calmanti che è stato visto indossare come rivela “Ok Magazine”. In California il figlio di Re Carlo può contare su un team di esperti che si occupano proprio di farlo sentire meglio. Harry è talmente consapevole dei benefici che i suoi guru e mental-coach gli stanno portando da includerli nei ringraziamenti della sua autobiografia Spare. "Grazie a tutti i professionisti, esperti medici e allenatori per avermi mantenuto forte fisicamente e mentalmente nel corso degli anni" ha scritto infatti il principe. Aggiungendo però anche un medico del Regno Unito, promotore di un cambiamento nella sua salute mentale: "Un ringraziamento speciale al mio terapista britannico per avermi aiutato a svelare anni di traumi irrisolti".



Il dolore del principe Harry Per il mal di schiena cronico, il principe Harry ha fatto affidamento sul chiropratico Eric Goodman, per la sua salute fisica in generale si rivolge a Kevin English, mentre per ridurre stress e ansia fa riferimento a un guaritore energetico, John Amaral lo stesso che è stato elogiato dall'attrice Gwyneth Paltrow. Il fisioterapista del duca di Sussex è invece Esther Lee, che ha lavorato anche con una leggenda del tennis statunitense come Serena Williams, che è anche un’amica stretta di Meghan Markle e potrebbe essere stata lei a presentargli Harry. Ovviamente nel team “benessere” del principe Harry non può mancare il personal trainer: Winston Squire si è specializzato nella boxe di cui il duca è noto per essere un fan e in passato ha lavorato con squadre di polo, lo sport praticato dal figlio di Re Carlo negli Stati Uniti. Infine, si potrebbe essere servito dell’agopuntura per curare il dolore, visto che la duchessa ha ringraziato Ross Barr per i suoi trattamenti contro l’emicrania. "Credo da molto tempo nell'agopuntura – aveva detto la Markle tempo fa - Soffrivo di emicranie debilitanti (sono stata ricoverata in ospedale per questo), e l'agopuntura e la medicina orientale mi hanno cambiato radicalmente rendendo la mia vita migliore".

Il principe Harry cerca casa a Londra Il principe Harry ha lasciato l’Inghilterra tre anni fa dopo essersi dimesso dalla carica di membro della famiglia reale ed è volato in America per iniziare una nuova vita con la moglie Meghan Markle. Secondo una fonte di “Ok! Magazine” il duca di Sussex ora starebbe cercando una seconda casa in Gran Bretagna perché vorrebbe che la sua famiglia si dividesse tra Londra e la California. L’idea di Harry però starebbe causando malumori con la moglie che invece preferisce di gran lunga rimanere negli Stati Uniti. “Non chiederanno al re una proprietà nella tenuta reale a causa del problema sorto con Frogmore Cottage. Utilizzare di tanto in tanto un piccolo appartamento a Kensington Palace non è escluso, ma quando si tratta di una casa nel Regno Unito, la acquisteranno da soli" ha detto l’insider.



Harry in Tribunale a Londra Il principe Harry era tornato a Londra dopo la cerimonia di incoronazione di Re Carlo, da solo senza Meghan Markle per testimoniare in Tribunale nel processo che riguarda l’Associated Newspapers Limited, l’editore del Daily Mail e del Mail on Sunday. "La mia speranza è porre fine alla follia della stampa" aveva detto il duca di Sussex all’Alta Corte a proposito della causa contro la stampa inglese, accusata di aver raccolto illegalmente informazioni su di lui.

