Il principe Harry e Meghan Markle tornano a New York dopo la fuga dai paparazzi

Meghan Markle e il principe Harry torneranno a New York tra qualche giorno per partecipare al convegno sulla salute mentale di Archewell, il primo evento in presenza per la fondazione, dedicato alla salute mentale e al benessere di bambini e adolescenti.

Il Duca e la Duchessa di Sussex saranno nella Grande Mela il 10 ottobre, cinque mesi dopo l’inseguimento e la fuga dai paparazzi che tanto li aveva spaventati.