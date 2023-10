Il Daily Mail ha pizzicato la coppia di ritorno all’aeroporto di Atlanta con un volo privato dopo un viaggio romantico sull’isola di Canouan a St Vincent e Grenadine, che ha la reputazione di essere il luogo in cui “i miliardari vanno per sfuggire ai milionari”.

Le foto all’aeroporto Il principe Harry e Meghan Markle sono stati fotografati all’aeroporto di Atlanta mentre scendevano da un aereo privato. La duchessa, 42 anni, indossava un maxi-abito nero a maniche lunghe con ciabattine ai piedi, sciarpa scura al collo e una borsa souvenir con la scritta “Crema delle isole”. Il principe Harry, 39 anni, portava un borsone ed era vestito in modo sportivo con polo bianca, pantaloni verdi e berretto nero in testa.

La fuga ai Caraibi Il principe Harry e Meghan Markle sono approdati ai Caraibi, dopo aver trascorso una settimana a promuovere progetti di salute mentale a New York per il primo evento della fondazione Archeweel e dopo aver partecipato agli Invictus Games in Germania. Senza i figli Archi e Lilibet Diana, la coppia si è goduta un weekend all’insegna della spensieratezza.

Leggi Anche Meghan Markle in politica, per la duchessa un posto nel Senato Usa

Passeggiata mano nella mano Un turista ha avvistato il principe Harry e Meghan Markle mentre passeggiavano mano nella mano all'interno del Sandy Lane Yacht Club and Marina a Glossy Bay. La duchessa indossava un maxi-abito color crema e un cappello Panama, mentre il principe Harry pantaloncini blu scuro, tshirt bianca e infradito. “Sembravano felici – ha riferito il passante al Daily Mail - Mentre Harry usciva dal negozio, ha urtato leggermente uno dei barili all'esterno ed entrambi hanno ridacchiato e Meghan gli ha preso la mano. Sembravano semplicemente molto felici di trascorrere una vacanza insieme".

Nell’isola dei miliardari Il principe Harry e Meghan Markle per la loro fuga romantica hanno scelto una destinazione da nababbi. L’isola caraibica è larga solo tre miglia ed è famosa per le sue splendide spiagge nelle cui vicinanze ci sono solo pochi resort di lusso. I duchi di Sussex sono stati visti fare compere in un negozio di alimentari molto esclusivo in cui vendono solo prodotti biologici freschi di stagione importati dalla Francia. Dopo lo shopping culinario e la passeggiata mano nella mano tra le bouganville, sono saliti su un gommone e hanno raggiunto la costa nord di Canouan.

Leggi Anche Il principe Harry e Meghan Markle tornano a New York dopo la fuga dai paparazzi