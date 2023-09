Harry e Meghan, vite separate: la decisione della coppia

Dopo scelte professionali che non hanno portato i risultati sperati, Harry e Meghan sarebbero quindi pronti a un rebranding. Il Duca di Sussex si è presentato da solo agli Invictus Games in Germania, evento da lui patrocinato e a cui tiene moltissimo, con sua moglie che lo raggiungerà solo in un secondo momento. Intanto Meghan Markle ha firmato un contratto con Ari Emanuel, il super-agente delle star, e ha ricominciato a frequentare il bel mondo hollywoodiano. Una scelta di campo ben definita per i due, che non fa che alimentare le voci di divorzio imminente (solo parzialmente smentite dalle immagini di loro affiatati al concerto di Beyoncé).

Il motivo della separazione Il motivo della separazione professionale è evidente. La coppia è stata sempre più emarginata dalla cerchia della "gente che conta", preoccupata dal fatto che Harry e Meghan possano in futuro rivelare i propri segreti esattamente come hanno fatto con quelli di Buckingham Palace. Per questo la Duchessa di Sussex avrebbe preferito tirarsi fuori dalla narrativa vittimistica del marito. La sua nuova immagine sarà quella dell'influencer ottimista e divertente: pare che abbia già iniziato a lavorare alla svolta aprendo un nuovo profilo Instagram. Dal canto suo, il principe continuerà con gli impegni filantropici sulla falsariga di sua madre Lady Diana.