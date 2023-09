Leggi Anche Il fantasma di Lady Diana a Windsor, la camera di Charlotte è infestata

Le registrazioni delle telefonate tra la Lady Diana e il giornalista Andrew Morton andranno a comporre il documentario Diana: The Rest of Her Story in uscita nel 2024. Quella sulla delusione di Carlo per non aver avuto una femmina non è l'unica testimonianza controversa. Pare che l'attuale Re abbia detto anche: "Oddio, è un maschio. E ha i capelli rossi". Con l'amico, Lady D ha aggiunto: "Mia mamma lo rimproverò dicendogli che doveva capire quanto era fortunato ad aver avuto un figlio sano". Pare che proprio questa sia stata la prima crepa nel loro rapporto, finito poi nel burrascoso divorzio.



L'incontro per la pace Certo le nuove rivelazioni non contribuiranno a riappianare i rapporti tra il principe Harry e re Carlo. Il sovrano ha convocato a corte il suo secondogenito per un tete-à-tete con lo scopo di risolvere gli attriti e riunire la famiglia. L'appuntamento è fissato per il 17 settembre e il Sovrano ci tiene a essere da solo con il figlio che ha avuto da Lady Diana: né il principe William né Meghan Markle saranno ammessi nella stanza.

