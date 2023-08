Il Sovrano ha fissato l'appuntamento con il suo secondogenito per il 17 settembre, ma Meghan Markle non è la benvenuta a corte

Il Duca di Sussex è atteso dal padre per il 17 settembre per un incontro a porte chiuse che dovrebbe aprire la strada alla pace in famiglia. Ma il Sovrano è stato chiaro con il suo secondogenito: Meghan Markle non è la benvenuta a palazzo.

Secondo quanto riporta Ok!Magazine, re Carlo avrebbe fissato l'incontro con suo figlio per cercare di ricucire i rapporti già rovinati ma definitivamente lacerati dopo l'uscita della autobiografia del rampollo, Spare. Non appena tornato a Londra dopo le vacanze a Balmoral con la regina Camilla, il Sovrano incontrerà il figlio che in quel momento avrà appena concluso i suoi impegni a Düsseldorf, in Germania, per gli Invictus Games. Non poteva crearsi occasione migliore dunque per trovarsi faccia a faccia e cercare di trovare un punto d'accordo e il Re l'ha colto al volo.



Meghan esclusa (e anche William) Il meeting vedrà la presenza esclusiva di re Carlo e del principe Harry. Meghan Markle, che accompagnerà suo marito in Europa e lo scorterà anche a Londra, non sarà ammessa a partecipare all'incontro. Nemmeno William sarà presente, per precisa volontà del sovrano: l'erede al trono infatti non è incline al perdono e suo padre pensa che la sua partecipazione possa aggravare, invece che risolvere, la situazione. Del resto il gelo tra i due fratelli durante l'incoronazione non è passato inosservato.