Kate Middleton e il principe Harry: spunta la telefonata segreta

A quanto riporta "Closer Weekly", infatti, ci sarebbe stata una telefonata segreta tra la futura regina e il cognato. Kate lo avrebbe chiamato dopo la sconfitta in tribunale contro i media britannici per fargli sapere di supportarlo in questo periodo difficile.

Kate centro della famiglia L'uscita di "Spare", l'autobiografia in cui il principe Harry ha sparato a zero su tutti i reali, sembrava aver segnato uno spartiacque nei rapporti con la famiglia. A quanto pare, però, la cognata Kate sta cercando di mantenere i rapporti distesi, ereditando il ruolo che fu della Regina Elisabetta II. Per decenni la sovrana ha infatti difeso l'immagine della monarchia tra bufere mediatiche e scandali, attraverso il mantra "Never complain, never explain" ("mai lamentarsi, mai spiegare").

"Kate è molto dispiaciuta per lui" Una fonte ha infatti riferito a "Closer Weekly": "Kate è stata in contatto con Harry per dirgli di tenere la testa alta e di non preoccuparsi troppo di queste battute d'arresto temporanee. La relazione di Harry con Kate è rimasta intatta e significa molto per Harry che lei continui a mostrare supporto, specialmente durante momenti disperati come questo, quando le cose stanno andando male". La futura regina "si sente molto dispiaciuta per lui in questo momento. Vederlo passare attraverso tutte queste battute d'arresto è molto difficile da vedere e le tocca le corde del cuore, soprattutto perché il suo processo in tribunale si sta svolgendo così vicino a casa loro".