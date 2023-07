Il principe William e Kate Middleton non hanno ancora iniziato le vacanze: perché?

Il principe e la principessa di Galles siedono in prima fila all'Abbazia di Westminster, tra loro ci sono la principessa Charlotte e il principe Louis, il secondo e il terzogenito della coppia reale, mentre George è vicino all'altare perché nella cerimonia ha il ruolo di paggetto d'onore. Kate Middleton ha scelto per l'occasione un abito Alexander McQueen in crepe di seta avorio con ricami tridimensionali e altamente simbolici: rosa, cardo, narciso e trifoglio a rappresentare le quattro nazioni del Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord). Ha scelto inoltre di non indossare una tiara, ma una 'headband' (Jess Collett x Alexander McQueen) che è un intreccio di foglie realizzato in argento e cristalli. La mise di Kate sembra riprodotta in una versione in miniatura per la principessina Charlotte: anche lei quindi in avorio con ricami argento e un 'headband' tra i capelli.