Regina Elisabetta morta con al fianco solo Carlo e Anna | Ecco le ultime ore di sua Maestà

E' stato un trapasso molto rapido, stando a quello che trapela dalla riservata famiglia reale. Al capezzale di sua Maestà c'erano solo due dei quattro figli: Carlo e Anna. Solo loro sono riusciti ad arrivare in tempo ed erano al fianco della madre nel momento dell'addio. Negli ultimi minuti anche Camilla sarebbe ha raggiunto sua Maestà per darle l'ultimo saluto. Nessuno degli altri familiari stretti, i figli Andrea ed Edoardo e i nipoti William ed Harry, sono giunti in tempo.

Carlo era già in Scozia

I tabloid britannici hanno svelato tutti i minuti della concitata giornata, senza aggiungere nulla sulle cause (anche se qualcuno ha scritto di una presunta caduta avvenuta giorni fa). La premier Liz Truss, come prevede il cerimoniale, era stata avvisata del decesso della Regina Elisabetta quando erano le 16:30, la morte era sopraggiunta da diversi minuti. Si è però atteso a ufficializzare il decesso al mondo intero perché i figli della Regina erano ancora in viaggio verso Balmoral. Ma sua Maestà è morta con al fianco almeno Carlo e Anna. Il primogenito era già in Scozia e per questo quando è stato avvisato dai medici che la situazione era fortemente compromessa è partito in elicottero per raggiungere sua madre. Anche Anna, secondogenita, ha raggiunto il castello poco dopo. Alle 15:47, raccontano alcuni giornali, la Regina Elisabetta ha esalato l'ultimo respiro, consegnando il regno a suo figlio, Re Carlo III

Camilla arrivata a pochi minuti dalla fine

Anche Camilla era al castello di Balmoral, era giunta assieme a Carlo. Ma ha preferito rimanere in disparte, lasciando i due fratelli assieme alla loro madre. Solo negli ultimi minuti avrebbe avuto accesso alla stanza reale dove Elisabetta è poi spirata.

Andrea ed Edoardo erano a Londra

E' stata una morte improvvisa quella della Regina Elisabetta tanto che sono stati tutti presi in contropiede. Tanto è vero che nemmeno l'elicottero privato preso da Andrea ed Edoardo, gli altri figli della Regina, è stato sufficiente. I due non sono arrivati in tempo per dare l'ultimo saluto.

Leggi Anche Regina Elisabetta, vizi e virtù che non ti aspetti

Leggi Anche Regina Elisabetta, vizi e virtù che non ti aspetti

William partito con gli zii

A bordo dell'elicottero c'era anche il principe William. L'ormai futuro erede al trono non è stato accompagnato in Scozia dalla moglie Kate, rimasta a casa assieme ai tre figli.

Harry arrivato per ultimo

E infine l'ultimo nipote, quello che negli ultimi anni ha dato forse più grattacapi alla famiglia Windsor, Harry. Nemmeno lui è giunto in tempo per salutare la nonna. Come il fratello è partito da solo verso Balmoral. E mentre atterrava veniva data al mondo intero la notizia: la Regina Elisabetta era morta.

Kate e Meghan rimaste fuori