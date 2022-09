Regina Elisabetta: da Daniel Craig a Elton John e Mick Jagger, il tributo social delle star dello spettacolo

La notizia ha fatto letteralmente vacillare tutti e le reazioni sono state immediate. Anche il mondo dello spettacolo si è subito mobilitato e da Daniel Craig a Elton John, passando per Mick Jagger e le Spice Girls i vip britannici e internazionali hanno voluto esprimere il loro cordoglio con toccanti post su Twitter e Instagram.

A guidare la parata di star che hanno reso omaggio a

Elisabetta II

Elton John,

che subito dopo l'annuncio della sua morte ha pubblicato su Twitter il suo commovente messaggio di cordoglio: "Insieme al resto della nazione, sono profondamente rattristato nell'apprendere la notizia della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta. Era una presenza ispirante e stimolante che ha guidato il paese attraverso alcuni dei nostri momenti più bui con grazia, decenza e un calore sincero e premuroso...".

Il rocker, che ha avuto uno stretto rapporto con la famiglia reale negli ultimi decenni, ha concluso: "La regina Elisabetta è stata una parte importante della mia vita dall'infanzia fino ad oggi, e mi mancherà moltissimo".

Amico intimo di

Lady Diana Spencer, John

è stato nominato cavaliere dalla Regina il 24 aprile 1998, pochi mesi dopo la morte di Lady D.

Daniel Craig

ha offerto le sue condoglianze alla famiglia reale con una dichiarazione all'agenzia di stampa dell'Autorità Palestinese: "Io, come tanti, sono stato profondamente rattristato dalla notizia di oggi e i miei pensieri sono con la famiglia reale, coloro che amava e tutti coloro che l'hanno amata".





Craig e la regina Elisabetta II

hanno "collaborato" nel 2012 in uno sketch per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive di Londra 2012, che ha visto la "Regina" saltare da un elicottero e lanciarsi con il paracadute nello stadio.

Uno dei più commoventi messaggi per la Regina è arrivato anche

dall'orso Paddington

, in video con Elisabetta II per uno sketch andato in onda durante il Giubileo di platino di quest’anno: “Grazie signora, per tutto”, si legge nel tweet pubblicato sull’account Twitter di Paddington.

E poi ci sono i messaggi di

Paul McCartney, Mick Jagger e Hellen Mirren,

Stephen Frears

che ha interpretato la monarca in "The Queen", il film didel 2006 e che scrive: "Sono orgogliosa di essere una elisabettiana,,, Piangiamo una donna, che, con o senza la corona, era l’epitome della nobiltà”.

Jagger

ha reso un intimo omaggio alla Regina scrivendo: "Per tutta la mia vita Sua Maestà, la Regina Elisabetta II, è sempre stata lì. Durante la mia infanzia ricordo mentre guardavo gli highlight del suo matrimonio alla TV. La ricordo come una bellissima giovane donna, e come la tanto amata nonna della nazione. Le mie più profonde condoglianze alla Famiglia Reale".

E ancora

Michelle Pfeiffer, Victoria Beckham, Naomi Campbell, Cher, Jennifer Garner, Paris Hilton, Sylvester Stallone...

Nel suo post su Instagram,

Victoria Beckham

ha fatto eco a quanto sia stato un giorno "incredibilmente triste" per tutti coloro che hanno amato la monarca: “Oggi è un giorno molto triste non solo per il nostro Paese ma per il mondo intero. Sono profondamente rattristato per la morte del nostro amato Monarca, Sua Maestà la Regina", ha scritto l'ex Spice Girl. "Sarà ricordata per la sua lealtà e il suo servizio costante e i miei pensieri sono con la famiglia reale in questo momento incredibilmente triste".





Tra gli italiani

Roberto Bolle

ha condiviso un video del suo incontro con la Regina alla Royal Opera House scrivendo: "La fine di un’era. Grandissima tristezza per la scomparsa della regina Elisabetta, una sovrana che ha saputo interpretare il suo ruolo nella Storia come nessun’altra. Senso del dovere, difesa dei valori, rispetto delle istituzioni….È stato un grande onore conoscerLa ed esibirmi per Lei, sia sul palco della Royal Opera House che a Buckingham Palace per il Golden Jubilee. Momenti indimenticabili che porterò sempre nel cuore".

Mentre

Andrea Bocelli

l'ha ricordata così: "È stato un privilegio avere l'opportunità di cantare per Sua Maestà la Regina Elisabetta in diverse occasioni, l'ultima delle quali solo pochi mesi fa, e di conoscerla anche a livello umano.Mi fa ancora più dispiacere sapere della sua scomparsa. Oggi abbiamo perso una delle figure chiave della storia contemporanea: una donna straordinaria e un caposaldo carismatico della società, per l'Occidente e non solo".

Polemiche invece per il tweet di Alessandro Gassman

che nel suo messaggio di cordoglio ha scritto: "È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque. #ElizabethII rip"