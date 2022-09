Regina Elisabetta: tra cultura, musica e l'amore per i videogiochi

La sovrana è deceduta all'età di 96 anni, circondata dai suoi cari accorsi al suo capezzale per starle accanto. Nel corso degli anni, la stessa famiglia ha potuto condividere con lei gioie e dolori della vita di corte, ma anche le sue passioni per la cultura, il cinema, la musica e soprattutto l'amore per i videogiochi .

Ciò che i fan della Royal Family sicuramente sapranno è che alla compianta Regina piaceva calarsi spesso nelle vesti di giocatrice, coinvolgendo così tutti i suoi cari.

Non solo si divertiva molto nelle serate di gioco in famiglia, vista la sua

grande passione per giochi da tavolo come la sciarada e Monopoli

si dilettava anche con i videogiochi in alcune occasioni

Nintendo Wii

, ma. A tal proposito, Elisabetta II ebbe una sorta di colpo di fulmine perquando la console fu regalata al Principe William dall'allora fidanzata Kate Middleton, durante una riunione familiare per le festività natalizie del 2007.

I due stavano giocando a

Wii Sports

pare che Elisabetta II si fosse così innamorata del minigioco dedicato al bowling da doverlo provare personalmente

, il videogame incluso nella console dei record di Nintendo, quando la Regina rimase letteralmente folgorata:. Quella partita, come racconta The People, ha dato il via alla sua nuova passione per i videogiochi. "Ha giocato una semplice partita di bowling a dieci birilli e, a detta di tutti, le è venuto naturale", riporta il trafiletto che racconta l'esperienza della sovrana.

In realtà, non si sa con certezza se la Regina abbia più riacceso la console Wii dopo quella giornata, ma

il divertente aneddoto ha colpito molto l'opinione pubblica tanto da creare una piccola leggenda associata a Elisabetta II

. Anche se non era nelle sue intenzioni, il suo apprezzamento per la console di Nintendo ha lasciato un segno sorprendente nella storia dei videogiochi da collezione.

In seguito a questa notizia,

Nintendo ha collaborato con THQ Games per produrre una console Wii placcata in oro, unica nel suo genere, come regalo per Sua Maestà

BIG Family Games

. Non è chiaro se il modello a 24 carati di Wii, costruito per promuovere il videogamedi THQ, sia mai arrivata nelle sua mani, viste le misure di sicurezza del palazzo reale.

La console è stata dunque acquistata da numerosi collezionisti

rappresenta in questo caso anche un accorato tributo alla Regina e un modo per celebrarne la vita con affetto