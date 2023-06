In quanto Duca di Cornovaglia, titolo ereditato dopo la morte della regina Elisabetta, il principe William è entrato in possesso della proprietà fondiaria del Ducato di Cornovaglia e ora ha diritto ai suoi profitti in eccesso ogni anno. Per il 2023, la cifra ammonta a 24 milioni di sterline. In teoria gli spetterebbe il totale come reddito privato ma quest'anno c'è stata una complicazione, dal momento che il passaggio di proprietà è avvenuto a metà anno finanziario. In pratica dovrà fare a metà con re Carlo, che ha diritto agli introiti per i primi 6 mesi, e rinunciare a una fetta del rimanente come "una tantum" per le spese straordinarie. Quel che resta, ossia circa 6 milioni di sterline, non è comunque poco... ma spiccioli se si pensa che l'anno prossimo potrà godere di una cifra pari a 4 volte quella incassata oggi.



Gli altri introiti Il patrimonio del principe William è stato stimato a circa 40 milioni di euro: questo fa di lui il reale più ricco dopo il Re. Ciò è possibile anche grazie ai numerosi lasciti della famiglia. Dai 19 milioni stanziati dalla regina Elisabetta e spartiti con Harry, agli 8 milioni di sterline nati da un fondo comunitario (sempre da dividere con il fratello), ai circa 26 milioni dell'eredità di lady Diana, le fonti di reddito non mancano... senza contare le proprietà immobiliari e i gioielli.



Come spende tutti questi soldi? Il principe William non può certo sperperare a sua totale discrezione un patrimonio così ingente. La vita di corte è molto costosa e buona parte di quello che guadagna finisce in spese legate alla vita da "working royal", come per esempio viaggi di Stato e visite ufficiali. Ma, anche tolte anche queste cifre sicuramente non trascurabili, resta comunque una montagna di denaro di cui disporre.