Meghan Markle torna su Instagram? Ecco quanto guadagnerebbe per un post

L’ultimo account con Harry Meghan Markle ha chiuso il suo account con il principe Harry nel 2020. I duchi di Sussex avevano 9,4 milioni di follower. Ora non si parla d’altro che di un ritorno di Meghan sui social, ma questa volta non con un profilo ufficiale e nemmeno con il principe. Si tratterebbe della sola presenza della Markle, con il suo nome, proprio come era prima di sposare il reale d’Inghilterra. “Aspettatevi un annuncio molto presto. Sta tornando" aveva rivelato qualche giorno fa un membro del suo team. Una fonte ha detto al Mail on Sunday: “Tutti a Hollywood parlano del rilancio imminente. Meghan non ha mai nascosto il fatto di voler tornare su Instagram”.



Quanto potrebbe guadagnare per post Se Meghan Markle tornerà sui social, per lei sarà un vero e proprio affare. Secondo l’esperto Eric Schiffer: “Ci sono celebrità come le Kardashian che arrivano a guadagnare un milione di dollari e oltre per un singolo post promuovendo un prodotto: non vedo perché Meghan non possa incassare la stessa cifra”.

La madre di Meghan con le Kardashian Mentre Meghan Markle pianifica un ritorno social, la madre della duchessa, Doria Ragland ha partecipato a un evento benefico a Los Angeles. Nelle foto la Ragland posa con Kris Jenner e Kim Kardashian in una serata costellata di star che ha ospitato anche il capo di Amazon Jeff Bezos. Del resto, non è la prima volta che la Ragland e la mamma delle Kardashian si incontrano. E poi lo scorso maggio Meghan Markle era stata avvistata mentre faceva una passeggiata scortata dalla stessa guardia del corpo che aveva protetto la socialité qualche anno fa.