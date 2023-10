Forse parlare di crisi è troppo ma, secondo voci vicine a Buckingham Palace, i due starebbero vivendo un periodo non esattamente sereno. Secondo RadarOnline, che cita fonti vicine alla royal family, la coppia avrebbe avuto negli scorsi giorni una lite particolarmente accesa per colpa del principe Harry o, per meglio dire, del diverso atteggiamento che i due intendono tenere nei confronti del duca di Sussex.

Pare che negli scorsi giorni re Carlo sia venuto a sapere che in passato la regina Camilla abbia proibito al principe Harry di soggiornare in qualsiasi proprietà reale senza previa ‘prenotazione’. Questo avrebbe innescato la miccia della lite, "la peggiore di sempre" a quanto sembra. Il Sovrano si sente in colpa nei confronti del secondogenito, pienamente conscio di aver avuto delle mancanze come padre. Ma sua moglie non è dello stesso parere e lo avrebbe invitato a "fare l'uomo", a "non essere tormentato dai sensi di colpa" e di "smetterla di sentirsi sempre inadeguato". Una serie di consigli non richiesti che pare non siano piaciuti al destinatario e che anzi l'avrebbero mandato su tutte le furie.



Rapporti tesi Che i rapporti tra Camilla e i figli di re Carlo siano tesissimi è risaputo. Il principe Harry, nella sua autobiografia Spare, ha fatto un ritratto poco lusinghiero della sua matrigna arrivando anche a ipotizzare che ci fosse proprio lei dietro agli attacchi mediatici che lui ha subito negli anni. Nemmeno William e Kate Middleton sembrano essere in rapporti sereni con la Regina, anzi: secondo indiscrezioni sarebbero risentiti con la sovrana per il suo modo di imporsi in tutte le faccende reali.