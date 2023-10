Tra Kate Middleton e il principe William la favola è finita? L'erede al trono britannico parteciperà da solo, senza la moglie, alla terza edizione degli Earthshot Awards e tanto è bastato per mettere in allarme sudditi e ammiratori della coppia.

Kate Middleton ha annunciato a sorpresa che stavolta non sarà presente agli Earthshot Awards, il prestigioso evento ambientale in programma a Singapore a novembre. Al principe William da solo spetterà rappresentare la coppia e la Corona. E' la prima volta che la principessa si tira indietro davanti a un aapuntamento ufficiale, e in molti si interrogano sul motivo della scelta. E ovviamente le voci su un rapporto ormai ai ferri corti sono le prime a farsi strada.

Le scorse edizioni dell'Earthshot Awards Negli anni scorsi Kate Middleton e il principe William hanno sfilato sul red carpet degli Earthshot Awards come due piccioncini, tra sorrisi e sguardi complici. Per la prima edizione, quella del 2021, la principessa aveva stupito con un delicato abito color glicine morbido e svolazzante. L'anno successivo aveva abbagliato con un bel vestito verde che sottolineava le sue forme, e il principe William non aveva resistito alla tentazione di una toccatina al lato B. Quest'anno bisognerà mettersi l'anima in pace: né look sfolgoranti, né gesti d'amore.