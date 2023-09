In visita alla base di Yeovilton partecipa a una simulazione di volo in elicottero senza perdere lo stile

Anche alla base di Yeovilton, nel Somerset, dove ha fatto visita agli uomini e le donne della Royal Navy in qualità di nuovo Commodore in Chief della Fleet Air Arm, si è fatta coinvolgere in una simulazione di volo in elicottero e ha provato alcune attrezzature di sopravvivenza. Sempre elegante e con il sorriso.

Kate Middleton ha ricevuto da re Carlo il nuovo incarico, "ereditandolo" dal principe Andrea (allontanato, a causa degli scandali in cui è coinvolto, da ogni impegno pubblico). Non si tratta di un vero e proprio ruolo militare ma più che altro di un'onorificenza che la principessa di Galles, come al suo solito, ha preso molto sul serio.



La visita alla base In visita alla Royal Navy, Kate Middleton ha prima visitato la base di Yeovilton, poi si è lanciata nella prova con il simulatore di volo. Ha quindi visitato la torre di controllo e ha parlato con l'equipaggio, affabile e sorridente come sempre. La Principessa ha indossato un tailleur blu e scarpe nere dal tacco alto. Un look formale che ricordava vagamente un'uniforme militare.

