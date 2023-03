Kate Middleton è colonnello, in abiti militari in visita al battaglione

Con addosso la tuta militare e il berretto di lana, Kate Middleton si è prestata all'esercitazione sotto la neve durante la sua prima visita da quando è stata nominata colonnello onorario delle Guardie irlandesi. Quando uno dei soldati è rimasto ferito a una gamba, la principessa lo ha soccorso insieme a un caporale. Fedele alle istruzioni ha applicato un laccio emostatico e con gli altri soldati gli ha prestato le prime cure. Ha inoltre scoperto come il reggimento sostiene l'esercito ucraino e come assiste i ranger dei parchi dell'Africa orientale per lottare contro il bracconaggio. Al termine della visita, alla Principessa di Galles è stata offerta una dimostrazione delle armi usate dalla Guardia irlandese.

La guerra in famiglia

Kate Middleton ha partecipato alle esercitazioni vestendo i panni di soldato per un giorno, ma le abilità di strategia militare degne di un colonnello deve dimostrarle quotidianamente. A Buckingham Palace l'aria è a dir poco pesante, e la guerra familiare con i duchi di Sussex non accenna a placarsi. Il conflitto si è inasprito da quando il principe Harry ha pubblicato la sua autobiografia Spare, nella quale ha lanciato missili anche all'indirizzo della cognata, accusandola di aver mostrato insofferenza nei confronti di sua moglie Meghan Markle, di averla fatta piangere a ridosso delle nozze e di altri comportamenti poco simpatici. La Principessa di Galles per ora si è limitata a frecce avvelenate, dicendo semplicemente che "la terapia mentale non funziona per tutti" con chiaro riferimento al fratello di suo marito. Al momento ha preferito non rispondere agli attacchi, ma non è detto che in segreto non stia già preparando la contraerea...