Kate Middleton e Meghan Markle, nel libro del principe Harry i messaggi che rivelano l'ostilità tra loro

Anche prima della fuga dei duchi di Sussex in America, la stampa britannica raccontava spesso di freddezza (se non vera e propria ostilità) tra cognate. Ci ha pensato il principe Harry a mettere tutte le carte in tavola pubblicando nella sua autobiografia "Spare" i messaggi privati tra le due che rivelano senza ombra di dubbio i rapporti tesi tra le mogli dei figli di Re Carlo .

I messaggi tra Kate Middleton e Meghan Markle sono così diventati di dominio pubblico, confermando tra l'altro la lite tra cognate avvenuta in occasione delle nozze dei Duchi di Sussex, di cui si vociferava da tempo. Pomo della discordia, i vestiti per le damigelle del royal wedding che erano stati realizzati a distanza e pertanto alla prova erano risultati imperfetti. "L’abito di Charlotte è troppo grande, troppo lungo e troppo largo. La bambina ha pianto quando lo ha provato a casa" ha scritto Kate a Meghan per lamentarsi. "Ok. Ti avevo detto che il sarto è a disposizione dalle 8 di stamattina. Qui, a Kensington Palace. Puoi portare Charlotte a fare aggiustare il vestito come stanno facendo le altre mamme?" ha replicato l'altra. Ma per la moglie del principe William la risposta non è soddisfacente: "No. Tutti gli abiti devono essere rifatti", ha incalzato ma la futura sposa non si è arresa: "Non so che altro dire. Se l’abito non va bene allora per favore porta Charlotte da Ajay (il sarto). È tutto il giorno che aspetta" ottenendo solo un laconico "ok" come risposta.

Il rossetto della discordia - Un altro passaggio in cui il principe Harry vuole sottolineare l'ostilità tra Kate e Meghan riguarda un rossetto. In occasione di un'uscita ufficiale a quattro, la Markle avrebbe chiesto alla Middleton di prestarle il lipgloss. La moglie di William ha accettato, anche se con riluttanza, salvo poi guardare la cognata con aria disgustata quando questa ne ha messo un po’ sulle dita prima di passarselo sulle labbra.



Gli ormoni impazziti - Stando ai racconti del principe Harry nell'autobiografia uscita proprio il giorno dopo il compleanno della cognata, Kate non avrebbe perso occasione di assumere un atteggiamento risentito nei confronti di Meghan. Poco dopo la nascita dei Louis (il terzogenito dei principi di Galles dopo George e Charlotte) l'americana avrebbe fatto riferimento agli ormoni impazziti dell'altra. La moglie di William avrebbe preteso delle scuse per questa uscita: "perché non siamo abbastanza in confidenza per poter parlare dei miei ormoni", sembra abbia motivato.

Harry e Meghan contro tutti - Le rivelazioni del principe Harry sui rapporti tra Kate e Meghan si aggiungono a tutte le altre indiscrezioni contenute nella sua autobiografia. Secondo lui anche il fratello William sarebbe sempre stato ostile senza motivo a sua moglie. Da parte di tutta la famiglia reale ci sarebbe stata solo freddezza e un atteggiamento di sufficienza nei confronti della Duchessa di Sussex, e questo pare sia stato uno dei motivi a indurli a traslocare in California.

Le accuse di Harry - Le accuse di Harry alla royal family sono numerose e variegate. Si va da quelle contro il fratello William che gli avrebbe messo le mani addosso a quelle contro Camilla, dipinta come la vera cattiva della situazione e responsabile della fine del matrimonio dei suoi genitori. Non risparmia Re Carlo e ovviamente nemmeno Kate Middleton, con cui in passato i rapporti erano buoni anche se (secondo il racconto del Duca di Sussex) era stata proprio lei insieme al marito a convincerlo a indossare la divisa nazista nel 2005. La famiglia reale, anche in questo caso, mette in atto il proprio motto: "Never complain, never explain" (mai lamentarsi, mai dare spiegazioni). Anche se avrebbe istituito una sala operativa per gestire la situazione.