Meghan Markle è scatenata sui social. Non avevamo mai visto una duchessa di Sussex così impegnata a postare come sta facendo in questo periodo la moglie del principe Harry. Dopo aver mostrato scorci della sua vita a Montecito, la Markle lancia il suo brand di marmellate e lifestyle proponendo una tenera immagine insieme alla piccola Lilibet. Madre e figlia camminano tenendosi per mano sul prato della California. Archie e Lili sono la carta vincente dei Sussex?